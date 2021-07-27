Tunus'ta yaşanan darbe Türkiye'yi nasıl etkiler? Sırada hangi ülke var? A Haber canlı yayınında flaş sözler

A Haber ekranında Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" programına konuk olan emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, Tunus'ta yaşanan darbeyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DARBE 'GELİYORUM' DEDİ

Başbuğ, yaşanan süreçle ilgili "İkinci Mısır hadisesi Tunus'ta yaşanıyor. Adeta 'geliyorum' diyen bir darbe bu. Libya'da biz süreci başlattığımızda Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, Halkın Hareketi Partisi bunlar aktif kuvvetli partiler, bunlar sürekli olarak Gannuşi'ye (Nahda Hareketinin Lideri) "Libya'ya desteği kesmeliyiz, Türkiye evine gitmeli" diye baskı yaptılar. Cezayir, tarihte 130 yıl sonra ilk kez Fransa'ya kafa tuttu. Soykırım nedeniyle hesap soran bir süreç yürüttü. Bu Afrika'da Fransa'nın ortada bıraktı, Libya'da da havlu attılar. Önümüzdeki haftalarda da Cezayir'i konuşursak şaşırmayın! Burada bir takım yapıların hareketlendirilmesi ve Tunus üzerinden Libya'nın dizayn edilmesi lazım. Gannuşi, sürekli Türkiye'ye destek veren bir siyaset izledi. Askeri iş birliği anlaşmaları yaptık. Ondan önce Fransa'nın silah, gemi satalım baskısı vardı. Darbeye maruz kalan yapı bunu reddedip Türkiye'yi tercih etti. Bir takım odaklar devreye sokulu ve şu an Tunus'ta adı 'doğrudan darbe' olan bir süreç yaşanıyor. Tabloya baktığım zaman daha evvel çalışılmış, planı yapılmış, gün ve saati geldiği an sahaya yanmış bir oyun gördüm. Bizim Gezi Parkı olaylarını hatırlayalım.

TUNUS CUMHURBAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR

"Darbelerde en kritik zaman ilk saatlerdir, Gannuşi'nin 'sokağa dökülün' çağrısı çok önemliydi. Bizdeki (15 Temmuz darbesi) hadiseyi yaşadım dün gece, sokakların hareketlenmesi, gece yarısı aniden bir darbe, görevden almalar…" diyen Başbuğ, "Madem anayasaya uygun yapıyorsun işi, bunun gündüzü de var." diyerek Tunus Cumhurbaşkanı Said'in söylediği yalan, yapılanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

BÖLGEDE KARTLAR YENİDEN KARILACAK

"İpin ucu Paris'te, ipi ucu ABD'de" diyen Başbuğ, "Avrupa'daki hiçbir devlet Tunus'ta yaşanan süreçle ilgili bir şey söylemedi. Bu doğrudan darbe girişimidir. Gannuşi ve kanadı haklarını ararlar. Arap Baharı sürecine bakıldığı zaman işi gerçekten en olumlu götüren Tunus'tu. Seçimler yapıldı, halkın iradesi sandığa yansıdı ama bu birilerini rahatsız etti. Kimi Fransa'yı… Libya Afrika'nın anahtarıydı. Kilit ülke, Tunus'ta çok kirli bir oyun başladı, demokrasiye sahip çıkılmalı ve bölge ülkeler buna karşı durmalı. Darbe gerçekleşir ve bu süreç başarılı olursa bölgede kartların yeniden karılacak" dedi.