Fondaş medya skandalı! | Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Her şey o tarihte başladı!

Bu zeminde başta CHP olmak üzere bütün sol partiler de alesta görev bekliyor. Ama en dikkat çekici çıkışı, HDP-PKK hattı adına konuşan Aysel Tuğluk yaptı:

"Açıkça belirtmek gerekiyor ki, AKP kesin bir şekilde partner olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan süreç konusunda devletin geleceğini düşünenler ve seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır."

Çözüm sürecini bitirenlerin ve solun cuntacılara davetiydi bu... İşte ne olduysa o tarihten sonra oldu. CHP-ABD trafiği de, ABD-PKKHDP yakınlaşması da, FETÖ'nün hükümete karşı açık tavır alması da o tarihte başladı.

Bu tarih, aynı zamanda Türkiye'deki sol partilerin ve solcu gazetecilerin ABD emperyalizmini unuttukları ve "iş tuttukları" tarihti. Medya fonlaması da bu tarihte devreye girdi.