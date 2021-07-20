Mikron boya uygulaması nedir?

KANDIRMACA YAPMAK İÇİN DE KULLANANLAR VAR

Mikron boya ile ilgili bilgi aktaran Hakan Kaldırım, ''Aracını genelde sevenler bu uygulamayı yapıyor çok zahmetli bir iş bu uygulamayı yapmak ama tabi kandırmaca yapmak için de kullananlar var bunu. Mikron boya yapılıyor. Hiç bir şey yokmuş gibi satabiliyor.'' dedi.