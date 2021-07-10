10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...
Kovid-19 pandemisiyle derin bir darbe alan otomobil piyasası yeni yeni hareketleniyor. Otomobil piyasasındaki hareketlenmeyle birlikte markalar rekabeti hızlandırdı. Otomobil firmalarının giriştiği rekabet sonucu pek çok modelde kampanyaya gidildi. İşte Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.07.2021 05:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 05:38
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