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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Kovid-19 pandemisiyle derin bir darbe alan otomobil piyasası yeni yeni hareketleniyor. Otomobil piyasasındaki hareketlenmeyle birlikte markalar rekabeti hızlandırdı. Otomobil firmalarının giriştiği rekabet sonucu pek çok modelde kampanyaya gidildi. İşte Temmuz ayı sıfır otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.07.2021 05:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 05:38
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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Bu süreçte artan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. İşte en ucuz sıfır otomobiller..

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Fiat Egea 159.900 lira

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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Hyundai i10 161.623 lira