İhanet trafiğini kim yönetti? CHP FETÖ'nün 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? A Haber'de flaş sözler

İtirafçı FETÖ mahrem imamı Salim Zeybek, Adil Öksüz'ü MİT ajanı olarak gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etmişti.

Salim Zeybek ve 'Ahmet' kod isimli FETÖ'cü, sahte belgeyi o dönem CHP Milletvekili olan Aytun Çıray, gazeteci Can Ataklı ve sosyal medyaya servis ettiler. Aytun Çıray, bu belgeyi daha sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise "Adil Öksüz MİT'in elemanıdır." açıklamasında bulundu, mahkemenin takipsizlik kararına rağmen söz konusu iddiasını sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağustos 2016'da Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu iddiasını ortaya attı. Aynı günlerde FETÖ'cüler bu istihbaratı o dönem CHP Milletvekili olan Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı'ya ulaştırdı.

MİT BELGELERLE YALANLADI

Kasım 2016'da Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Aytun Çıray, İzmir'de suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma açtı, MİT "Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu" iddiasını belgelerle yalanladı. Kılıçdaroğlu ise mahkemenin takipsizlik kararına rağmen iddiasını sürdürdü.

FETÖ'CÜ MAHREM İMAMDA 'ADİL ÖKSÜZ' İTİRAFI

16 Temmuz 2021'de FETÖ'nün MİT imamlarından Salim Zeybek, Adil Öksüz'ü MİT ajanı olarak gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.

Zeybek, açıklamasında, "O süreçte sosyal medyada 'Adil Öksüz'ün MİT'in angaje etmiş olduğu elemanlardan birisi olduğunu gösteriyor' şeklinde lanse edilen bir belge tedavüle sokuldu. İşte o süreçte ABD'de yaşadığını bildiğim 'Ahmet' kod isimli, MİT mahrem yapılanmasının yine o dönemdeki sorumlusu bana ulaşarak dedi ki, "Adil Öksüz bir haindir. Bizim onu MİT ile ilişkili göstermemiz lazım." dedi. Nihayetinde ben bu denilen işi bana gönderdiklerinde ben de üzerine bulduğum imzayı ekleyerek kendisine birazda rötuş yaparak geri gönderdim, ardından bu belge Twitter'da yayınlandı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BELGENİN SAHTE OLDUĞUNU BİLİYOR

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özellikle anamuhalefet partisi CHP, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu ve AK Parti'nin suçlu olduğunu iddia ediyor. Bu ülke darbelerden çok çekti. 15 Temmuz'da da biz biliyoruz ki; Kılıçdaroğlu tankların arasından geçti kahvesini yudumladı. Ama hala bunun kontrollü bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Daha önce de 'Adil Öksüz MİT elemanı' diyerek AK Parti'nin bu darbeyi kendisinin düzenlediğini ima etmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz, o akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vardı.

Aslında, Türkiye ve millet iradesi hedefte vardı. Birkaç gün önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak; 'Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da uçan sarayında geziyordu' dedi. Ama biz Marmaris'ta yaşananları, Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl buraya indiğini biliyoruz. Belgeyi Kılıçdaroğlu kullandı. Kılıçdaroğlu bu belgenin sahte olduğunu biliyor. Ama maalesef Türkiye'de anamuhalefet partisi yalan siyaseti güdüyor.