13 Temmuz 2021, Salı
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MTV ödemeleri için kaç taksit yapılacak? İşte bankaların otomobil sahiplerini ilgilendiren MTV taksitleri! MTV ödeme son tarihi ne zaman?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ödemeleri için açıklamalar peş peşe geldi. 1 Temmuz'da başlayan 2. MTV ödemeleri için taksit imkanları merak konusu oldu. MTV ödemeleri son tarihinin 2 Ağustos'a uzamasının ardından bankalardan da taksit imkanları geldi. Peki hangi banka MTV ödemelerine kaç taksit yapıyor? MTV ödeme son tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:25
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