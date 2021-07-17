Feci kazadan mucize kurtuluş! Hatalı sollama yapan otomobil akaryakıt tankeri ve vinç arasında sıkıştı

Artvin’de tünel içinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Tünel içinde sollama yapan sürücü akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen aracın içinde buluna 3 kişi şans eseri yaralı kurtuldu.

Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerin kaza meydana geldi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin'e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı otomobil sürücüsü Ö.B (26) tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı. Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.