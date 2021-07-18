Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü
Ankara-Samsun yolunda makas atarak ilerleyen sürücü dehşet saçtı. Kontrolden çıkan otomobil öndeki araca çarpıp karşı şeride geçti. Araçlara çarpan otomobil ikiye bölündü. Sürücünün öldüğü feci kazada 10 kişi de yaralandı.
Ankara'da makas atarak yolculuk eden sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Kontrolden çıkan araç önce önündeki araca, ardından karşı şeride geçerek o yönden gelen araçlara çarparak ikiye bölündü. Kazada makas atan otomobilin sürücüsü ölürken, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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