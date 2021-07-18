19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü

Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü

Ankara-Samsun yolunda makas atarak ilerleyen sürücü dehşet saçtı. Kontrolden çıkan otomobil öndeki araca çarpıp karşı şeride geçti. Araçlara çarpan otomobil ikiye bölündü. Sürücünün öldüğü feci kazada 10 kişi de yaralandı.

Ankara'da makas atarak yolculuk eden sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Kontrolden çıkan araç önce önündeki araca, ardından karşı şeride geçerek o yönden gelen araçlara çarparak ikiye bölündü. Kazada makas atan otomobilin sürücüsü ölürken, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü MAKAS TERÖRÜ! OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA