Ankara'da makas terörü! Otomobil ortadan ikiye bölündü

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.