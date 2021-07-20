20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Casus yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?

Casus yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
ABONE OL
Casus yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?

İsrail merkezli bir şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla, küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürüldü. Gizliliğin tehdit altında olmasına rağmen, İsrailli şirket hakkındaki suçlamaları reddetti. Şirket, terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere teknoloji hizmeti verdiğini ileri sürdü. Telefonlara casus yazılım nasıl yükleniyor? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi? Gelişmeleri Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan A Haber canlı yayında anlattı.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan'ın açıklamaları:

"Siber dünyanın misket bombası gibi diyebiliriz. Böyle bir silah var ve kullanılması etik değil ama kullanılıyor. Bazı istihbarat kurumları bunu kullanıyor. Hani profesyonellik boyunda bir şey anlamak mümkün değil.

'Kameraya ya da mikrofona ulaştığında telefonu ışığı yanar' diye yorumlar yapılıyor ve evet bu konuda haklılar. Bir telefon numarası ile bu imkanları ulaşanlar bunun ışığını kapatmanın yolunu da bulmuşlardır. Bunlar çok karmaşık şeyler değil.

Bu vatandaşları çok da ilgilendiren bir durum daha çok siyasetçi ve önemli insanları takip etmek için yapılmış. Böyle bir yazılımınız varsa bunu çok fazla insan üzerinde kullanılıp açığa çıkmak istemezsiniz. Ben vatandaşların "Pegasus" yazılımı için vatandaşların korkmasına gerek yok.

Ama siyasiler, gazeteciler ve karar otoriteleri bunların gerçekten endişelenmesi lazım. Uygulamalar o hakları neden istiyor bu çok önemli? Fotoğrafları düzenlemek için yapılan bir program mikrofona erişim istiyor bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.

Bu uygulamalara karşı ne kadar çok hak verirsek izlenme ve takip edilme olanağımız daha çok artıyor. Bu hakları vermediğimiz uygulama eğer çalışmıyorsa bu uygulamayı kullanmayacağız. Sonuç olarak mahremiyetimizi bu kadar açığa çıkarmaya gerek yok.

Bu tarz dinlemeleri GSM operatörlerinin alt yapısındaki zafiyetlerden faydalanarak yapıyorlar. Pegasus'ta da buna benzer şeyler olabilir, ilk incelemelerde bu tarz şeyler tespit ettik. 4G'nin de altyapısında benzer problemler var. SMS yanıltma sistemiyle sosyal medyada takip etmeyenleri takip etti gibi gösterebiliyor.

Sürekli olarak teknolojik altyapılarda açıklar meydana gelebiliyor. İzlemenin ve takip etmenin nasıl olduğunu çok iyi olup ona göre tedbirler alınmalı. Vatandaş da bu noktada kurdukları programlara çok dikkat etmeli ve verdikleri izinleri iyi ayarlamalı.

Banka hesaplarının ele geçirilmesi de söz konusu. Bunlar için çok profesyonel yazılımlar ve size bir şey tıklatmadan bunu yapabiliyorlar. Bunu sistem açıklarında faydalanarak yapıyorlar. Bunlar karşısında antivirüs programları da çaresi kalabiliyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli şirketten casus yazılım! İSRAİLLİ ŞİRKETTEN CASUS YAZILIM!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA