Casus yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan'ın açıklamaları:

"Siber dünyanın misket bombası gibi diyebiliriz. Böyle bir silah var ve kullanılması etik değil ama kullanılıyor. Bazı istihbarat kurumları bunu kullanıyor. Hani profesyonellik boyunda bir şey anlamak mümkün değil.

'Kameraya ya da mikrofona ulaştığında telefonu ışığı yanar' diye yorumlar yapılıyor ve evet bu konuda haklılar. Bir telefon numarası ile bu imkanları ulaşanlar bunun ışığını kapatmanın yolunu da bulmuşlardır. Bunlar çok karmaşık şeyler değil.