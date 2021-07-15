Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.