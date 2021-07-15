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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Otomobil satışları verilerinde otomatik vites araçlar dikkat çekti. Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 artışla 234 bin 963'e yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazar payı da yüzde 69,6'dan yüzde 75,7'ye çıktı.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:34
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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Günümüzde otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi giderek artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk altı aylık döneminde, otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Bunda küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

SATILAN 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK VİTES
Haziran sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 234 bin 963 adetle yüzde 75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 75 bin 362 adetle yüzde 24,3 'e geriledi. Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...

Ocak-haziran dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 65,8 artış gösterdi.