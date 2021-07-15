15 Temmuz 2021, Perşembe
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Otomobil alıcıları gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Otomatik vitesler...
Otomobil satışları verilerinde otomatik vites araçlar dikkat çekti. Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 artışla 234 bin 963'e yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazar payı da yüzde 69,6'dan yüzde 75,7'ye çıktı.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:34
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