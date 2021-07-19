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Kurban kesmenin fazileti ne? Kurban kesmenin şartları neler?

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Kurban kesmenin fazileti ne? Kurban kesmenin şartları neler?

Kurban Bayram'ı ile ilgili hazırlıklarda sona gelindi. Bugün arife yarın ise İslam aleminin heyecanla beklediği kurban bayramını yaşayacağız. Peki, Kurban Bayramı'nın anlamı ve önemi ne? Konuya ilişkin detayları A Haber Muhabiri Pınar Özenç, Prof. Dr Murat Sülün'e sordu.

İslam alemi için kutlu güne Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi kurbana ilişkin merak edilenleri anlattı.

Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Murat Sülün, '' Kurban kesmenin fazileti ne? Kurban kesmenin şartları neler?'' sorularının yanıtlarını A Haber ekranlarında verdi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr Murat Sülün anlattı:

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

''Kurban ibadeti Hz. İbrahim'den intikal eden, tüm dinlerde olan bir ibadettir. Burada önemli olan kavramlar vardır.

Kurban sadece bir kurban olarak görülmemelidir. Kurban aslında bir imandır, tevhiddir, şirkten uzaklaşma ve teslimiyetin kendisidir.

Kevser Suresi'nde ''Kurbanını Allah'a kes'' denir. Burada bunu demesi çok önemlidir.

Kurban şükürdür.

Kurbanın kelime anlamı yaklaşma, yakınlaşmadır. Burada da Allah'a yaklaşma kavramı.

Bir kulun Allah'a yakın oluşunu ölçüsü Allah'ın yarattıklarıyla ilişkilerine bakarak belirlenir.

-KURBANLAR NASIL KESİLMELİ?

Kurban kesiminde önemli olan niyettir. Kurbanda Allah'a giden şey senin içindeki o ürperti, takva duygusu ve Allah'ın emirlerine riayetsizlikten korkma duygusu. Kurbanın bu duyguyu vermesi çok önemli

-KURBANI PAYLAŞMAK

Kurban'da önemli olan Hakk'a ve vatandaşa yaklaşma ve yardımlaşmadır.

Kurban, zekat, sadaka, bağış gibi ibadetlerle ortak yönü vardır.

Kurban'da öncelikle yakınlar gözetilmelidir.

TEŞRİK TEKBİRİ

Bugün sabah namazından itibaren bayramın son gününün ilkindi namazına kadar devam edilmelidir.''

Arefe günü hangi dualar okunur? AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?
Bayramda 19 bin 923 polis görev yapacak BAYRAMDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK
Arefe günü anlam ve önemi nedir? AREFE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Bayrama saatler kala hareketli dakikalar BAYRAMA SAATLER KALA HAREKETLİ DAKİKALAR
Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır? KURBAN AREFESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
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