Kurban kesmenin fazileti ne? Kurban kesmenin şartları neler?

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

''Kurban ibadeti Hz. İbrahim'den intikal eden, tüm dinlerde olan bir ibadettir. Burada önemli olan kavramlar vardır.

Kurban sadece bir kurban olarak görülmemelidir. Kurban aslında bir imandır, tevhiddir, şirkten uzaklaşma ve teslimiyetin kendisidir.

Kevser Suresi'nde ''Kurbanını Allah'a kes'' denir. Burada bunu demesi çok önemlidir.

Kurban şükürdür.

Kurbanın kelime anlamı yaklaşma, yakınlaşmadır. Burada da Allah'a yaklaşma kavramı.

Bir kulun Allah'a yakın oluşunu ölçüsü Allah'ın yarattıklarıyla ilişkilerine bakarak belirlenir.

-KURBANLAR NASIL KESİLMELİ?

Kurban kesiminde önemli olan niyettir. Kurbanda Allah'a giden şey senin içindeki o ürperti, takva duygusu ve Allah'ın emirlerine riayetsizlikten korkma duygusu. Kurbanın bu duyguyu vermesi çok önemli