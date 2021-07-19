19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar
Kurban Bayramı'na saatler kala Bursa'da hareketli anlar yaşandı. Her sene Kurban Bayramı sürecinde ülkenin pek çok yerinde hem gülümseten hem de talihsiz olaylar yaşanıyor. Bursa'da bugün çok karışan illerden biri. Arife günü vatandaşların kurbanlıklarıyla mücadelesi.
Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:45
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