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Haberler Galeri Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

Kurban Bayramı'na saatler kala Bursa'da hareketli anlar yaşandı. Her sene Kurban Bayramı sürecinde ülkenin pek çok yerinde hem gülümseten hem de talihsiz olaylar yaşanıyor. Bursa'da bugün çok karışan illerden biri. Arife günü vatandaşların kurbanlıklarıyla mücadelesi.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 14:45
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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

Kurban Bayramı'na saatler kala Bursa'da dikkat çeken olaylar yaşandı. Kimi dakikalarca boğasını kovaladı, kimi ise 'sıkı pazarlık yapmayı' abarttı kolunu çatlattı.

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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

PAZARLIĞA TÖVBE ETTİ

Hayvan pazarında kurbanlık satan Özgür Kahraman'ın (28) sağ kolu, Salih Güler (43) ile yaptığı pazarlık sırasında çatladı. Kolu sargıya alınan Kahraman, pazarlık yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kahraman, "Sesleri duyan kavga ediyoruz sandı. Bundan sonra pazarlıktan uzak duruyorum" dedi.

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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

45 DAKİKA BOYUNCA KOVALADI

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bağlı olduğu bahçeden kaçan kurbanlık boğa ile kamyonetle peşine düşen sahibi arasında uzun süre ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından boğanın girdiği sokağın çıkışı kamyonetle kapatıldı. Araçtan inenler boğayı yakalamaya çalıştı. Ancak hayvan, bu sırada bir kişiyi yere düşürdü. Çevredekilerin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

''DANAYLA BERABER KOLUMU DA ALDI''

Olayı anlatan Özgür Kahraman, "3 gün süren bir pazarlığın sonucunda istediği paraya danayla beraber kolumu da aldı. Kolumda çatlak var. Alçıya alınacaktı ama bilerek aldırmadım. Hayvanları yüklemekte sıkıntı oluyor diye. Ankara'ya dönünce detaylı baktıracağım. Daha önce de benzer bir pazarlık yaşamıştım ama bu kadar değildi, orada incinmişti şimdi ise çatladı. Videoyu izledikten sonra pazarlık yaptığım kişi arayıp özür diledi. Ben de ona 'Tedavi masraflarını hayvan parasının üzerine ekleyeceğim. Yine benim istediğim paraya gelecek' dedim.' O da 'Canın sağ olsun' dedi. Ben artık müşterilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bu koldan sonra istediği fiyat neyse tamam abi diyorum ve çekiliyorum. Biz pazarlık yaparken sesleri duyan kavga ediyoruz sanıp bakmaya geldi. Kavga olmadığını görünce gülüp kameraya çekmeye başladılar. Pazarlıktan yarım saat sonra kolum ağrımaya başladı. Hastaneye gittim, çatlak var dediler. Kolum sarılı pazara gelince esnaf gülmeye başladı. Sosyal medyadan bu olayı görenler şaşırdı, eş dost herkes aradı" dedi.

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Kiminin kolu çatladı, kiminin boğası kaçtı Kurban Bayramı'na saatler kala hareketli dakikalar

45 DAKİKA BOYUNCA KOVALADI

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bağlı olduğu bahçeden kaçan kurbanlık boğa ile kamyonetle peşine düşen sahibi arasında uzun süre ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından boğanın girdiği sokağın çıkışı kamyonetle kapatıldı. Araçtan inenler boğayı yakalamaya çalıştı. Ancak hayvan, bu sırada bir kişiyi yere düşürdü. Çevredekilerin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.