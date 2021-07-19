İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası İstanbullunun huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirilmesi amacıyla İstanbul genelinde asayiş ve trafik yönünden tedbir alındı.

569 trafik ekibi, bin 74 trafik personeli olmak üzere, diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekip, 19 bin 923 personel görevlendirildi.

Görevlendirilen ekipler, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak kullanılan 4 şehir içi otobüs terminali, İstanbul'un giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; kovid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere kentin asayişini ve güvenliği için görev yapacak.

Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak. Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul sınırları içerisinde emniyet müdürlüğü tarafından trafik tedbirleri arttırıldı. Denetimlerin bayram öncesi, sırası ve sonrasında süreceği belirtildi. Öte yandan, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Kurban Bayramı öncesi İstanbul genelinde alınan tedbirleri havadan denetledi.