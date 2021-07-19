19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Arefe günü duaları: Hz. Muhammed'in (S.A.V.) uygun gördüğü dua! Kurban Bayramı arefesinde hangi dualar okunur?

Arefe günü duaları: Hz. Muhammed'in (S.A.V.) uygun gördüğü dua! Kurban Bayramı arefesinde hangi dualar okunur?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Arefe günü duaları: Hz. Muhammed'in S.A.V. uygun gördüğü dua! Kurban Bayramı arefesinde hangi dualar okunur?

Bugün 19 Temmuz Kurban Bayramı arefesi... Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanıyor Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşayan vatandaşlar, arefe gününü dualarla ve ibadetlerle geçirecek. Hz. Muhammed'in arefe günü için uygun gördüğü dua araştırılmaya başlandı. Peki, arefe günü hangi dualar okunur? İşte arefe günü okunacak dualar...

Arefe günü hangi dualar okunur? İmanı pekiştiren, yürekleri buluşturan, şükrü artıran Kurban Bayramı yarın başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram arefesini ibadetlerle geçirmek istiyor. Bu kapsamda arefe günü okunacak dualar ön plana çıkıyor. Peki, arefe günü hangi dualar okunur? İşte arefe günü okunacak dualar...

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın remi internet adresinde yer alan bilgiye göre, arefe günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

"Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."

Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu: "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Resulullahın(sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledigi en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la serike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Hazreti Aise(ra) anlatıyor: "Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (Müslim, Hacc 436)

Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek Allahu Teâlâ'nın kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allahu Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)

Arefe günü anlam ve önemi nedir? AREFE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır? KURBAN AREFESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA