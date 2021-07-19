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Millet İttifakı'ndaki kriz Twitter'a sıçradı! CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan birbirine girdi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Millet İttifakı'ndaki kriz Twitter'a sıçradı! CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan birbirine girdi

Son dakika haberleri... Millet İttifakı'ndaki kriz seçimlere yaklaştıkça derinleşiyor. Gerginlikleri yüzlerinden okunan Millet İttifakı azaları sık sık kavgaya tutuşuyor. Söz konusu gerginliği gözler önüne seren olay ise Twitter'da cereyan etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve CHP'li vekil Cihangir İslam Twitter'da birbirine girdi.

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurarak CHP'ye geçen İstanbul milletvekili Cihangir İslam, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımına "Altına "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." cevabını verince ikili arasında laf dalaşı yaşandı.

Türkkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.

TÜRKKAN, NECMETTİN ERBAKAN'I DA HEDEF ALMIŞTI

Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef almıştı...

İyi Partili Türkkan Erbakan'ı hedef aldı İYİ PARTİLİ TÜRKKAN ERBAKAN'I HEDEF ALDI

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