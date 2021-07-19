Millet İttifakı'ndaki kriz Twitter'a sıçradı! CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan birbirine girdi

Türkkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.

TÜRKKAN, NECMETTİN ERBAKAN'I DA HEDEF ALMIŞTI

Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef almıştı...