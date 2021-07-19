Unutulmuş Türk-İslam sanatı: Kündekari! Çivi ve tutkala gerek yok

İlk defa 12. yüzyılda Mısır, Suriye, Filistin ve Anadolu'da rastlanan Kündekari tekniği ile birçok eser günümüze ulaştı.

Selçuk döneminden kalma ahşap kapı minber ve mihrap gibi Kündekari örnekleri bugün çeşitli müzelerde sergileniyor. Kündekari sekizgen, beşgen ve yıldız gibi geometri şekilde kesilmiş küçük ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardımı olmaksızın yalnızca birbirlerine geçirilmesiyle düz yüzeyler elde etmeyi amaçlıyor.