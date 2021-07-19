Arefe günü anlam ve önemi: 2021 Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? İşte arefe günü faziletleri...

Arefe günü faziletleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise bugün huşu içinde karşılanıyor. Arefe gününün gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü anlam ve önemi nedir? 2021 Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? İşte arefe günü faziletleri ve tüm detaylar...

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)