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Arefe günü yapılacak ibadetler: Hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Arefe günü yapılacak ibadetler: Hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır?

Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Kurban Bayramı bu sene 20-23 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesinde hangi ibadetlerin yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Arefe günü ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır? İşte arefe günü yapılacak ibadetler...

Arefe günü neler yapılır? Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. 20 Temmuz'da yani yarın Kurban Bayramı'nın 1. günü idrak edilecek. Bugün arefe gününün idrak edilmesiyle birlikte, hangi ibadetlerin yapılacağı da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Kurban arefesinde hangi ibadetler yapılır? İşte arefe günü yapılacak ibadetler...

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?

1. Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4.Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın remi internet adresinde yer alan bilgiye göre, arefe günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

"Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."

Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu: "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

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