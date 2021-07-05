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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberine göre: 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar alınması bekleniyor. Vatandaşların merak ettiği Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? gibi soruların cevabını toplantı sonrası Başkan Erdoğan verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te toplanacak. Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

İşte masadaki konular ve kabine toplantısında karar alınması muhtemel başlıklar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları açıklamıştı;

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.

HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKENT GÜNDEMİNDE BUGÜN NE VAR?

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

Haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı ve IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağı açıklandı.

TELAFİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılacak.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

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