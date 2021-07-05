Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?

Son dakika... Kurban Bayramı tatili kaç gün yapılacak? İslam alemi, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın haz ve sevincini yaşıyor. Kurban Bayramı günleri, müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları günlerdir. Kurban Bayramı günleri, Müslümanların Yüce Allah'ın lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettiği mübarek vakitlerdir. Bayram için geri sayım başlarken gözler bayram tatiline çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak? İşte cevaplar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama bugün gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz ise bayram arefesi olacak. Bu sene Kurban Bayramı'nın tamamı hafta içine denk geliyor. Bu nedenle hafta sonlarının birleştirilmesi ile bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Öte yandan 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle bayramın birleştirilerek tatilin 11 güne de çıkarılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.