Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın (TOSUNCUK) operasyonundaki MİT detayını A Haber'de anlattı | İşte sıradaki hedefler...

"EĞER YAKALANSAYDI ORADA…"

Bir ülkede kırmızı bültenle aransanız bile sizi koruyan bir mafya teşkilatı varıdır. Bunlara para yedirmeniz gerekiyor. Bunlar hem sizin paranızı alır hem de korur. Brezilya'da da daha önce yakalanmaması, daha sonra Belarus'a geliyor, Balkanlar'da geziyor. Sonra tekrar Brezilya'ya gidiyor. Sonra Uruguay var, Arjantin var. Yani bu dolaşmayı yaparken etrafta para harcıyor. Gördü ki; bizim MİT'in inanılmaz kadroları vardır. Dünya çapında MOSSAD da böyledir. Bu kadrolar o bölgelerde yaşar, o bölgelerde gidip gelir. MİT'in yakında kendisini kapacağını anladı. Gelen bilgi bu şekilde. Eğer yakalansaydı orada belki Brezilya alacaktı. Hapishane olayı ve yargılanma... Türkiye isteyecekti.