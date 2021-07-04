Gözler Kabine toplantısında! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Türkiye, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle normalleşme sürecine girdi. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki hızlanma son kabine kararı ile kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar alınması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Son yapılan kritik toplantı sonrası 1 Temmuz'da yasakların kaldırılacağı açıklanmış ve sonrasında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bütün detaylar belli olmuştu.
Yeni haftanın gelmesi ile birlikte gözler Beştepe'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Özellikle salgının seyri ve maske yasağının kaldırılması hakkındaki beklentiler artarken kritik toplantı gündeminde bu konu başlıklarının da yer alması öngörülüyor.
A Haber muhabiri Özkan Özcan, Kabine toplantısının gündemdeki maddeleri açıkladı.
BAZI KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR
Koronavirüs salgınıyla mücadele toplantının ana gündem maddesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni önerilerini paylaşmış olacak. Özellikle bundan sonraki süreçte bazı kısıtlamaların gevşetilmesi de bekleniyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun önerileri de Kabine toplantısının masasında olacak.
TURKOVAC'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yerli aşı çalışmaları da devam ediyor. Faz 3 aşamasına geçen TURKOVAC aşısıyla ilgili son durum ve aşı tedarikiyle ilgili gelişmeler masada olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı yaklaşıyor. 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda tatilin 9 gün olup olmayacağı pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları açıklamıştı;
"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.
HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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