Gözler Kabine toplantısında! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

A Haber muhabiri Özkan Özcan, Kabine toplantısının gündemdeki maddeleri açıkladı.

BAZI KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ BEKLENİYOR

Koronavirüs salgınıyla mücadele toplantının ana gündem maddesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni önerilerini paylaşmış olacak. Özellikle bundan sonraki süreçte bazı kısıtlamaların gevşetilmesi de bekleniyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun önerileri de Kabine toplantısının masasında olacak.