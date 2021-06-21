21 Haziran 2021, Pazartesi
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Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma bitti mi? İşte Kabine Toplantısı güncel saatler…

? ? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bugün 21 Haziran Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme uygulanırken normalleşme adımları atıldı mı? Aşılama tüm hızıyla devam ederken, mevcut vaka sayısına göre nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında güncel kamu mesai saatleri nasıl oldu?

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamuda esnek çalışma bitti mi? İşte Kabine Toplantısı güncel saatler…

? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Normalleşmenin başlayacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Son dakika habere Kamu mesai saatleri nasıl oldu?

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlara göre Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.

* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ereck.

* Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.

* 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.

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