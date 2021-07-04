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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi merak ediyor. Razaman ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler hesaplara yatıyor. Diğer yandan emekli ikramiye tutarı vatandaşlar tarafından merak edilen hususlar arasında bulunuyor. İşte, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak ödeniyor. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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