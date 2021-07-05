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Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Haziran ayı 'enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Memur ve emekliye yüzde 5,45 enflasyon farkı zam yapılacak. Kim ne kadar maaş alacak? Taban maaşlar ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşçi ve emeklinin ne kadar zam alacağını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Memur ve emekliye yüzde 5,45 enflasyon farkı zam yapılacak.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Zaten biz de yılın en yüksek enflasyonunu bu ayda bekliyorduk. Şimdi talepler de çoğalıyor normalleşmeyle birlikte. Memur ve emeklilerin maaş zamlarını belirleyen bir enflasyon. 6 aylık enflasyon belli oldu. Yılın ikinci zamları da belli olacak. 8.45 çıktı bunun anlamı SSK ve Bağ-kur emeklilerin tamamı temmuz ayında maaşlarına 8.45 zam alacaklar.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

MEMURLAR NE KADAR ALACAK?

Peki memurlar ve memur emeklileri ne kadar alacak? Onlar zaten toplu sözleşmeden yüzde 3 zamları vardı onun üstüne artı 5.45 puanlık da bir enflasyon farkı alacaklar.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Bağ-kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL'ye çıktı.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

En düşük tarım emeklisi maaşı da 1.867 TL oldu.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

SSK'lıların 2.625 TL oldu.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

En düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4.330 lira oldu.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

65 yaş aylığı 828 lira. Evde yakınına bakana verilen maaş da 1.798 liraya çıkmış oldu.

Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

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Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

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