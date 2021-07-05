Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Haziran ayı 'enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Memur ve emekliye yüzde 5,45 enflasyon farkı zam yapılacak. Kim ne kadar maaş alacak? Taban maaşlar ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşçi ve emeklinin ne kadar zam alacağını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.
Memur ve emekliye yüzde 5,45 enflasyon farkı zam yapılacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı
İşte o açıklamalardan satır başları;
Zaten biz de yılın en yüksek enflasyonunu bu ayda bekliyorduk. Şimdi talepler de çoğalıyor normalleşmeyle birlikte. Memur ve emeklilerin maaş zamlarını belirleyen bir enflasyon. 6 aylık enflasyon belli oldu. Yılın ikinci zamları da belli olacak. 8.45 çıktı bunun anlamı SSK ve Bağ-kur emeklilerin tamamı temmuz ayında maaşlarına 8.45 zam alacaklar.
MEMURLAR NE KADAR ALACAK?
Peki memurlar ve memur emeklileri ne kadar alacak? Onlar zaten toplu sözleşmeden yüzde 3 zamları vardı onun üstüne artı 5.45 puanlık da bir enflasyon farkı alacaklar.
Bağ-kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL'ye çıktı.
En düşük tarım emeklisi maaşı da 1.867 TL oldu.
SSK'lıların 2.625 TL oldu.
En düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4.330 lira oldu.
65 yaş aylığı 828 lira. Evde yakınına bakana verilen maaş da 1.798 liraya çıkmış oldu.
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