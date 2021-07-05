Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Zaten biz de yılın en yüksek enflasyonunu bu ayda bekliyorduk. Şimdi talepler de çoğalıyor normalleşmeyle birlikte. Memur ve emeklilerin maaş zamlarını belirleyen bir enflasyon. 6 aylık enflasyon belli oldu. Yılın ikinci zamları da belli olacak. 8.45 çıktı bunun anlamı SSK ve Bağ-kur emeklilerin tamamı temmuz ayında maaşlarına 8.45 zam alacaklar.