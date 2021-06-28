Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefete sert sözler: 'Acente kafalar' bundan rahatsız oluyor!

"ŞÖYLE İFADE EDİYORUM! 'ACENTE KAFALAR' BUNDAN RAHATSIZ OLUYOR"

Türkiye'de özellikle kendini 'aydın atfeden' bir kesimde zihinsel bir saplantı var. Bütün dünya kurgusunu Batı'ya göre yapıyor. Kutbu Batı'da. Batı'dan gelen her şey onun için iyi, Doğu'dan gelen ise onun için kötü. Hele Doğu'dan Müslüman, Türk bir ülkeden geliyorsa onun üstüne iki defa çizik atıyor. Bünyesinde reaksiyon, alerji var, bundan kurtulamıyor. Bu da bir travmayı oluşturuyor. Şimdi Türkiye bağımsızlaştıkça, Batı ile kişilikli bir ilişki kurmaya başladıkça 'acente kafalar' bundan rahatsız oluyor. Kalibre yanlış ayarlanmış. Karşı taraf (Batı) hep kazanıyor siz (Türkiye) hep kaybediyorsunuz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan vazgeçmiyor. Erdoğan, 'One minute, dünya 5'ten büyüktür' dedi vazgeçmedi. Türkiye'nin rotası değişti. Bu sebeple kaderini Batı'ya bağlayanlarda bir travma oluştu. Bu sefer ne yapacaklar Katar, İran, Rusya ilişkinize söz edecekler. Yani Batılı olmayan bütün adımlarınıza laf söyleyecek.