CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Goebbels taktiği! Yalanı ortaya çıktı bakın ne yaptı

"HABER KAYNAĞIN ÖZÜR DİLİYOR, SEN HALA NE ANLATIYORSUN?"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Kılıçdaroğlu'nun özür dilemek yerine troll ifadesini kullanarak yanıltıcı bilgiye devam etmesine "Haber kaynağın özür diliyor, sen hala ne anlatıyorsun? İnsanda biraz sorumluluk duygusu olur. Ama nafile... Yanlış tweet, ÖZÜR DİLEYECEKSİN!" diyerek tepki gösterdi.

"HABERİNİN KAYNAĞI HABERİ YALANLADI VE ÖZÜR DİLEDİ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Zengin ise sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi: "Haberinin kaynağı haberi yalanladı ve özür diledi ama yüzsüzlük böyle bir şey, bunlar eğitilmez #ÖzürDileKılıçdaroğlu"