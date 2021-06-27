CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Goebbels taktiği! Yalanı ortaya çıktı bakın ne yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün yalan haber için özür dilemesi üzerine iftiralarına devam etti. Goebbels taktiği uygulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bakın neler yaptı.
Sözcü, Cumhuriyet, T24 haber sitesi "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yalanını ortaya atmış, T24'ün asılsız haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşmıştı. Haberden 27 saat sonra T24 haber sitesi yalan haberle ilgili özür mesajı yayınlamıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi açıldı. Ancak Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine hem yalanını sürdürdü hem de alaycı bir dil kullanarak özür talep edenlere "troll" ifadesini kullandı.
Türkiye ile Katar arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" amacından tamamen saptırılarak ve kaynak gösterilmeksizin Sözcü, Cumhuriyet, T24 haber sitesinde bir algı operasyonuna malzeme edilmişti. Açık kaynaklardan kolayca ulaşılabilen andlaşma metninin yayınlanmasının ardından T24 ve bazı sosyal medya hesapları geri adım atıp özür dilerken Kemal Kılıçdaroğlu, yalanı sürdürmeyi tercih etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞTIĞI HABER SİTESİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) yalnızca 1 gün önce paylaşılan "yalan" haberden 27 saat sonra T24sosyal medya hesabından özür dilemişti.
T24 mesajında şu ifadelere yer vermişti: "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz."
ÖZÜR BEKLENEN KILIÇDAROĞLU YALANI SÜRDÜRÜYOR
T24 haber sitesinin bu özür mesajından sonra sosyal medyada #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketi açıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı YKS öncesi yalana sarılan Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet etti. Kılıçdaroğlu'nun kaynak gösterdiği T24 haber sitesinin özür dilediğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nun "trol" benzetmesiyle karşılaştı.
Özür dilemek yerine vatandaşlara "troll" diyerek yalanı katlayarak sürdüren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şöyle konuştu:
"Erdoğan yine algılar yaratabilmek için trollerini #ÖzürDileKılıçdaroğlu diye devreye sokuyor. Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin."
"ONLARA TROL DİYEREK AYIBINIZI GİZLEYEMEZDİNİZ, BENCE BİRAN EVVEL GENÇLERDEN ÖZÜR DİLEYİN!"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Gökçe, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Sizi özür dilemeye davet edenler Ak Parti teşkilatının üyeleridir ve normal vatandaşlardır. Onlara trol diyerek ayıbınızı gizleyemezdiniz Kemal Kılıçdaroğlu. Bence biran evvel gençlerden #ÖzürDileKılıçdaroğlu" diye yorum yaptı.
"GOEBBLES'İ BİLE UTANDIRIR BU TAVRINIZ"
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yılmaz ise Kılıçdaroğlu'nun mesajına ilişkin, "Gerçeğe aykırı bir haberi, kritik bir günde paylaşarak trol çeteleri ile sorumsuzca yayan kimdi? Hükümet aleyhine algı oluşturayım derken gençlerin bu ülkeye dair inancını zedelemekten çekinmeyen kimdi? Goebbles'i bile utandırır bu tavrınız. #ÖzürDileKılıçdaroğlu" dedi.
"KILIÇDAROĞLU HALA YOK ŞÖYLEDİR YOK BÖYLEDİR DİYE PİŞKİNLİĞE DEVAM EDİYOR"
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, sosyal medya hesabından yapılan yorumla ilgili şunları yazdı: "Haberi verenler haber yalan özür dileriz dedi Kemal Kılıçdaroğlu hala yok şöyledir yok böyledir diye pişkinliğe devam ediyor.. Özür dilemek de gerçekten bir erdemdir.. Erdem... Yabancısınız bu kelimeye #ÖzürDileKılıçdaroğlu"
"HABER KAYNAĞIN ÖZÜR DİLİYOR, SEN HALA NE ANLATIYORSUN?"
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Kılıçdaroğlu'nun özür dilemek yerine troll ifadesini kullanarak yanıltıcı bilgiye devam etmesine "Haber kaynağın özür diliyor, sen hala ne anlatıyorsun? İnsanda biraz sorumluluk duygusu olur. Ama nafile... Yanlış tweet, ÖZÜR DİLEYECEKSİN!" diyerek tepki gösterdi.
"HABERİNİN KAYNAĞI HABERİ YALANLADI VE ÖZÜR DİLEDİ"
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Zengin ise sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi: "Haberinin kaynağı haberi yalanladı ve özür diledi ama yüzsüzlük böyle bir şey, bunlar eğitilmez #ÖzürDileKılıçdaroğlu"
"YALANLARINIZI DEŞİFRE EDEN VATANDAŞLARA TROLL VB. HAKARETLER SAVURMANIZDAN SIKILDIK."
AK Parti Malatya Gençlik Kolları İl Başkanı M. Sinan Özhüsrev, Twitter hesabından, "Yetti Artık ! Yalanlar üzerinden siyaset yapmanızdan; Yalanlarınızı deşifre eden vatandaşlara troll vb. hakaretler savurmanızdan sıkıldık. Haber kaynağın özür dilerken neden özür diledi onu da söyleyin bilelim? ÖZÜR DİLEYECEKSİN!!!" yorumunu yaptı.
"SONRA ERDOĞAN'IN TROLLERİ DİYORSUN. EN BÜYÜK TROLL SENSİN KK"
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Esra Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun troll demesine cevaben, "Algılar yaratabilmek için yalan habere, haberin sahibinden çok, sen sahip çıkıyorsun. Sonra Erdoğan'ın trolleri diyorsun. En büyük troll sensin KK." dedi.
"BİNLERCE GENCİN AKLINI BULANDIRDIĞIN VE HAKKINA GİRDİĞİN GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ"
AK Parti Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldız ise Kılıçdaroğlu'na hitaben "Bu senin hata yaptığın binlerce Gencin aklını bulandırdığın ve hakkına girdiğin gerçeğini değiştirmez. Paşa paşa #ÖzürDileKiliçdaroglu" ifadelerini kullandı.
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