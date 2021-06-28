CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden yalana sarılıyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Artık yalan söylemekte sınır tanımıyorlar!

ARTIK YALAN SÖYLEMEKTE SINIR TANIMIYORLAR!

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Maalesef bazılarının ahlaksızlıkta sınır tanımayışlarını bir kere daha görmüş olduk. Çok da şaşırtıcı bir şey değil. Yalanı kendilerine göre usturuplu bir hale getirmişler. Birileri yalan söylemeyle alakalı ahlaksızlıklarında sınır tanımama konusunda son derece pervasız durumda. Maalesef söyleyebilecek herhangi bir şey bulamayanlar cımbızla görüntülerden şuradan buradan bir takım yalanlar bulup bunlarla algı oluşturup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.