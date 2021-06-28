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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden yalana sarılıyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Artık yalan söylemekte sınır tanımıyorlar!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalanlarını neden ısrarla sürdürüyor? Örgütlü yalanların amacı ne? Algı operasyonlarının amacı ne? CHP yandaşı Oda TV yalan haberlerle neden yalan haberlele algı operasyonları yapıyor? Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden yalana sarılıyor? A Haber'de flaş değerlendirmeler: Artık yalan söylemekte sınır tanımıyorlar!

CHP yandaşı medya yalan haberlere sığındı. Oda TV yalan haber ile algı çalışması yapmaya çalıştı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaynağından yalanlanamasına rağmen Katar'lı öğrencilerin sınavsız tıp fakültelerine giriş yalan haberini sürdürdü. Muhalefet mega projelere karşı çıkarken, geçtiğimiz gün Çanakkale'de kaçak plajın açılışını yaptı. Peki örgütlü yalanların amacı ne? Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ARTIK YALAN SÖYLEMEKTE SINIR TANIMIYORLAR!

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: Maalesef bazılarının ahlaksızlıkta sınır tanımayışlarını bir kere daha görmüş olduk. Çok da şaşırtıcı bir şey değil. Yalanı kendilerine göre usturuplu bir hale getirmişler. Birileri yalan söylemeyle alakalı ahlaksızlıklarında sınır tanımama konusunda son derece pervasız durumda. Maalesef söyleyebilecek herhangi bir şey bulamayanlar cımbızla görüntülerden şuradan buradan bir takım yalanlar bulup bunlarla algı oluşturup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

"BU BİR IQ DÜŞÜKLÜĞÜ"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Çok tuhaf ve beni bağışlasınlar ama gerçekten bu bir IQ düşüklüğü. Oturup bir de askeri uzmanlara yorumlatmak tam evlere şenlik. Buradan ne murat edilebilir? Bunu hiç mi düşünmez? Bunu kurgularken zekice yapılması beklenir. 20 yıldır böyle yalanları tekrarlayıp duruyorlar. Çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ALGI OPERASYONLARI!

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: Bunun iyi niyetle izah edilebilir bir tarafı yok. Geçmişten bugüne hep algı operasyonları Gezi olayları dahil 17/25 dahil ilk önce yalan haberler uydurmaya sosyal medyada ya da belli bir tarafgir gazetelerde sonra onlar veri kabul ediliyor. Bunların tamamı vatandaşın aklıyla alay etmek.

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