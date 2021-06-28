Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel'den A Haber'de TÜRKSAT 5A değerlendirmesi!

"KUZEY AFRİKA VE ORTA DOĞU..."

Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel genişleyen hizmet alanına da dikkat çekti.

Önemli açıklamalarda bulunan Demirel, "Bunun dışında mevcut kapasitelerimizin, kapsama alanlarının dışında ek kapsama alanında hizmet veriyoruz. Bunlardan en önemlisi Kuzey Afrika, Orta Doğu'da daha önce uydularımızda olmaya ek kapsamalar getiriyoruz. Bu bizim içİn ilk olacak ve çok heyecanlıyız. Buralara da TÜRKSAT 5A ile ulaşmış olacağız. Yerlilik oranında da çok önceden yaptığımız 3A ile başlayan bir süreç var. İlk önce insan kaynağını yetiştirmek için çalışmalar yaptık. Bunun üzerine altyapılar kurduk. TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuzun çalışmalarına başladık. İnşallah 2022'nin sonunda da bu uydumuzu göndermiş olacağız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ"

Ku-Band hakkında çarpıcı bir noktaya değinen Demirel, "Yeni Ku-Band dediğimiz frenkas bandını kullanan 5 ülkeden biriyiz. Bu öngörüyle olan bir şey. Çok önceden başvurmanız gerekiyor ve firma size hak tanıyor. TÜRKSAT yıllar öncesinden öngörüsüyle başvuru yaparak frekans hakkı kazandı." ifadelerine yer verdi.