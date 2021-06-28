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Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel'den A Haber'de TÜRKSAT 5A değerlendirmesi!

Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, TÜRKSAT 5A'nın göreve başlamasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Türkiye'nin yeni Ku-Band'ı kullanma hakkını öngörüsü sayesinde kazandığını belirten Demirel, "Türkiye bunu kullanan 5 ülkeden biri" dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel'den A Haber'de TÜRKSAT 5A değerlendirmesi!

TÜRKSAT 5A Uydusu ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydu, uzun bir test ve hazırlık çalışmalarının ardından servis sağlamaya hazır hale geldi.

Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, A Haber canlı yayınında hizmete giren TÜRKSAT 5A hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKSAT 5A'nın yayın hizmetine başladığını belirten Demirel, "Yaklaşık 4 yıl süren bir çalışmanın sonunda TÜRKSAT 5A uydumuzu hizmete aldık. TÜRKSAT 5A yayına başladı. 3 tane yörüngede uydumuz var. TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uyduları. Yayınlarımızı bunların üzerinden yapıyoruz." dedi.

Yayın kapasitesinde artış yaşandığını dile getiren Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, "TÜRKSAT 5A uydumuzun getirdiği ekstra bir kapasite var. Yayın kasitesini 1728 megahertz artırmış oluyoruz." ifadelerine yerdi.

"KUZEY AFRİKA VE ORTA DOĞU..."

Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel genişleyen hizmet alanına da dikkat çekti.

Önemli açıklamalarda bulunan Demirel, "Bunun dışında mevcut kapasitelerimizin, kapsama alanlarının dışında ek kapsama alanında hizmet veriyoruz. Bunlardan en önemlisi Kuzey Afrika, Orta Doğu'da daha önce uydularımızda olmaya ek kapsamalar getiriyoruz. Bu bizim içİn ilk olacak ve çok heyecanlıyız. Buralara da TÜRKSAT 5A ile ulaşmış olacağız. Yerlilik oranında da çok önceden yaptığımız 3A ile başlayan bir süreç var. İlk önce insan kaynağını yetiştirmek için çalışmalar yaptık. Bunun üzerine altyapılar kurduk. TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuzun çalışmalarına başladık. İnşallah 2022'nin sonunda da bu uydumuzu göndermiş olacağız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ"

Ku-Band hakkında çarpıcı bir noktaya değinen Demirel, "Yeni Ku-Band dediğimiz frenkas bandını kullanan 5 ülkeden biriyiz. Bu öngörüyle olan bir şey. Çok önceden başvurmanız gerekiyor ve firma size hak tanıyor. TÜRKSAT yıllar öncesinden öngörüsüyle başvuru yaparak frekans hakkı kazandı." ifadelerine yer verdi.

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