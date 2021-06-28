CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Sınavsız tıp" yalanı ile öğrencilerin hayatıyla oynadı! Aileler harekete geçti
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı öğrencilerin tıp fakültesine sınavsız gireceği’ yönündeki asılsız paylaşımıyla ilgili 300’e yakın aile, çocuklarının olumsuz etkilendiğini belirterek şikayetçi oldu. CHP medyası, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin moralini altüst eden bir yalan habere imza atmıştı.
CHP medyası, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı öncesinde, öğrencilerin moralini altüst eden bir yalan habere imza atmıştı. "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" yönündeki asılsız haber, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 haber sitesinde yayımlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan bu haberi paylaşarak yalana ortak olmuştu.
Çocukları YKS'ye giren Türkiye'nin farklı yerlerinden 300'den fazla aile, çocuklarının sınav öncesi moralinin bozulduğunu ve motivasyonlarının düştüğü gerekçesiyle yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında şikayetçi oldu.
"MiLYONLARCA ÖĞRENCİNİN HAYATIYLA OYNADI"
Mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Doğukan Yılmazer, "Sınava saatler kala, Katarlı öğrencilerin üniversitelere sınavsız alınacağı seklinde ve ilgili devlet kurumlarınca çok kısa süre içerisinde yalanlansa da servis edilmeye devam edilen bir haberle amaçlanan iktidarı yıpratmak olsa da doğrudan milyonlarca öğrencinin hayatıyla oynandı. Bir gün sonra söz konusu habere ilişkin yayımlanan tekzip ve düzeltmeler ise insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Dünden bu yana görüştüğüm bütün ebeveynler ve eğitimcilerin ortak görüsüdür ki sınava giden saatlerde çocukların umutları gibi psikolojileriyle de oynanmıştır. Anne babalar dün gece çocuklarıyla yasadıkları diyalogların, mesajlaşmalarının fotoğraflarını gönderiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bana, onları anlıyor ve üzülüyorum. Bizler de o çocuklarla aynı yollardan geçtik. Gençlerin hayalleriyle oynamak bu kadar kolay olmamalı" dedi.
Avukat Yılmazer, "Büyük mağduriyet oluşmuş durumda. Çocukların gardları düşmüş, motivasyonları yerle bir. Eğitimcilerden, psikologlardan görüşler aldım bu süreçte. Oluşan mağduriyet nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Bize başvuran ailelerden ücret almayacağız. Bu yalan, çarpıtma haber bir iki medya organının servisiyle kalsa belki bir parça etkisi daha düşük olabilirdi ancak ülkenin ana muhalefet partisinin lideri gibi üst düzey siyasetçiler hatta bazı üniversite profesörleri de paylaşınca gençlere sanırım yalnızca `inanmak` kaldı. Buradaki üzüntümüz siyasi parti liderlerinin de olayın aslını bilmeden böyle bir algı oluşturulmasına yardım etmesidir. 2 milyondan fazla gencimize haksızlık edildi" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
- Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
- Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...
- YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
- YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...