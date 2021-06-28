CHP’nin kaçak açılış skandalına Gazeteci Metin Özkan’dan sert tepki

''ÖNCELİKLE CHP GENEL MERKEZİNDE KAYBOLAN PARAYI SORMAK LAZIM''

Öncelikle parti genel merkezlerinde, partilerinin kasasından kaybolan paranın miktarını sormak lazım. 128 milyar dolar nerede? derken, siz mali müşavir miydiniz? Muhalefette icraat yok, yalan çok. Proje var mı? Proje yok. Provokasyon ise dibine kadar var. Peki, umut var mı? Yok. AK Parti 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır deviremediğin bir iktidarı sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak yıkamamışsın.