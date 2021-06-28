CHP’nin kaçak açılış skandalına Gazeteci Metin Özkan’dan sert tepki
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Metin Özkan, CHP’nin kaçak açılış skandalını sert sözlerle eleştirdi. Özkan, ‘’Biz kimseye ruhsat kontrolü yapın demiyoruz. Bazı insanların fotoğraflarını, kendi besleme medyalarına servis edip, oradan hesap soranlar kusura bakmasınlar da ‘ruhsat kontrolü mü yapacaklar’ gibi basit bir savunmayla bu işin içinden sıyrılamazlar.’’ dedi.
A Haber ekranlarında CHP'nin tam kadro kaçak plaj açılışına katılması değerlendirildi.
Gazeteci Metin Özkan şu ifadeleri kullandı:
Biz kimseye ruhsat kontrolü yapın demiyoruz. Bazı insanların fotoğraflarını, kendi besleme medyalarına servis edip, oradan hesap soranlar kusura bakmasınlar da 'ruhsat kontrolü mü yapacaklar' gibi basit bir savunmayla bu işin içinden sıyrılamazlar.
''ÖNCELİKLE CHP GENEL MERKEZİNDE KAYBOLAN PARAYI SORMAK LAZIM''
Öncelikle parti genel merkezlerinde, partilerinin kasasından kaybolan paranın miktarını sormak lazım. 128 milyar dolar nerede? derken, siz mali müşavir miydiniz? Muhalefette icraat yok, yalan çok. Proje var mı? Proje yok. Provokasyon ise dibine kadar var. Peki, umut var mı? Yok. AK Parti 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır deviremediğin bir iktidarı sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak yıkamamışsın.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir'in Ayvacık'daki plajının açılışına CHP tam kadro katıldı. Ancak kısa süre sonra CHP'lilerin açılışına katıldığı tesisin kaçak olduğu anlaşıldı.
Daha önce Çevre Bakanlığı tarafından mühürlenen tesisin mührünün kırılarak inşaatına devam edildiği belirlendi.
Tesisin yerinde eski bir kır lokantası bulunduğu ve sadece tadilat izni olmasına rağmen gece yarısı tesisin gizlice yıkılıp kısa sürede daha büyüğünün dikildiği anlaşıldı.
Ayrıca denizi taşla doldurarak alanının genişletilip yapının ön kısmına şezlonglar atıldığı ve iskele kurulduğu belirlendi.
KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.
Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler:
Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)
Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)
Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)
Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)
Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)
Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)
Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)
Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)
Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)
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