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Milletin adamı Adnan Menderes anılıyor
27 Mayıs darbesinin ardından, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Türkiye Başbakanı Adnan Menderes rahmetle anılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kabri başından aktardı. Öte yandan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi. Aydın'da merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesinde yapılan müzede Menderes'in eşyaları sergilenecek. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları aktardı.