Hedef Türkiye! Kırk ayağın kırkı birden harekete geçti! A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler

VATANDAŞIMIZ OPERASYONU GÖRDÜ

Programın konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalar, son günlerde İçişleri Bakanımız ve Eski Başbakanımız ile evladı üzerinden yapılan saldırıların bir operasyon olduğunu, dolayısıyla bu operasyonun orada adı geçen şahıslar üzerinden yapılsa da sonuçta hedefte Türkiye var. Bu bir gerçek. İlk günlerde vatandaşımız bu meddahlık oyununa ilgi gösterdi ama devamında şunu gördü; bu gerçekten kökleri derinlere giden dolayısıyla Türk milleti ve İslam düşmanlarının desteğiyle yürütülen bir operasyon olduğunu da millet anladı.

Tabii ki burada olay sadece bir organize suç örgütü elebaşısının çıkıp bir konudaki kızgınlığını, bir kişiye olan hasmane tutumunu aktarması şeklinde görmek mümkün değil. Bunu çok kısa bir alanda değerlendirmek mümkün değil. Bunu değerlendirebilmek için; Türkiye'nin dünya gündemi içerisindeki konumunu durumunu göz önüne almak lazım.