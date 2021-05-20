Millet İttifakı'nın HDP'ye bakanlık teklifinin arkasında ne var? PKK’yı devletleştirme çabası mı? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberi... CHP'li Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklamalarının ardından süren tartışma siyaset gündemindeki yerini koruyor. Peki HDP’ye hangi bakanlığı verecekler? Muhalefet neden sessiz? AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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