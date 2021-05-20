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FETÖ ve PKK'ya üst düzey darbe! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? | İşte firari FETÖ'cüler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst düzey bir FETÖ’cünün yakalandığı müjdesini verdi. Peki yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? Yakalan üst düzey FETÖ'cü neler anlattı? Terör örgütlerine sınır ötesi operasyonların kodları neler? AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Bunları ancak büyük ve güçlü devletler yapabilir. Olağanüstü koşullarda bile devlet olmanın gereğini yerine getiren bir Türkiye görüyoruz." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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FETÖ ve PKK'ya üst düzey darbe! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? | İşte firari FETÖ'cüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst düzey bir FETÖ militanını yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiği müjdesini verdi. Peki kim bu üst düzey FETÖ militanı? Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler kimler? FETÖ ve PKK'ya sınır ötesi operasyonların kodları neler? Terörü 'kaynağında yok et' stratejisi mi? AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN MÜJDELER

Cumhurbaşkanımızın müjdesi dosta güven düşmana da korku veren müjdelerdir. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız böyle müjdeleri iki konuda veriyor bir terörle mücadelede safhasında bilgiler veriyor. İkinci müjdemiz de genelde doğalgaz ve petrol. Yani Türkiye'yi ekonomik yönden bu iki müjde bu iki hayati sorun Türkiye'yi ekonomik olarak ne kadar sıkıntıya soktuğunu hepimiz biliyoruz.

DEVLET OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİREN BİR TÜRKİYE VAR

ürkiye terörle mücadelede eş güdüm içerisinde yavaş yavaş terör örgütlerini mensuplarını ya imha ediyor ya da paketleyip getirebiliyor. Bunları ancak büyük ve güçlü devletler yapabilir. Olağanüstü koşullarda bile devlet olmanın gereğini yerine getiren bir Türkiye görüyoruz. Burada en önemli konu iradedir.

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