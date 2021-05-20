FETÖ ve PKK'ya üst düzey darbe! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? | İşte firari FETÖ'cüler

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN MÜJDELER

Cumhurbaşkanımızın müjdesi dosta güven düşmana da korku veren müjdelerdir. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız böyle müjdeleri iki konuda veriyor bir terörle mücadelede safhasında bilgiler veriyor. İkinci müjdemiz de genelde doğalgaz ve petrol. Yani Türkiye'yi ekonomik yönden bu iki müjde bu iki hayati sorun Türkiye'yi ekonomik olarak ne kadar sıkıntıya soktuğunu hepimiz biliyoruz.