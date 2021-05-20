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Ahmet Şık'tan HDP itirafı: Selahattin Demirtaş ile PKK arasında görüş ayrılığı yok

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Giriş: 20.05.2021 10:47
Güncelleme:20.05.2021 11:01
Meclis'e HDP listesinden giren, daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Ahmet Şık, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kamuoyunun bildiği ancak yıllarca gizlenmeye çalışılan bir itirafta bulundu. Ahmet Şık, "2015 seçimleri öncesi Kandil'e gittim. Cemil Bayık ile görüştüm. Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok."dedi. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın, 15 Mart 2015 tarihli Cumhuriyet Gazetesi manşetine de yansıyan bu röportajı Ahmet Şık yapmıştı. Fotoğraf altında yazılan şu ifade dikkat çekici. Ahmet Şık KCK yürütme kurulu eşbaşkanı Cemil Bayık ile Kandil bölgeside bir köyün kırsalında konuştu.

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