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Ali Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme: FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi...

Son dakika haberi... CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran , 'ın itirafı üzerin 'na tepki gösterdi. İnce, "atılan iftiraların gerekçesi bir bir ortaya çıkıyor" dedi. Ankara Temsilcisi , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Ali Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme: FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi...

, 'de katıldığı bir programda, Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Başkan 'ın karşısına çatı aday olarak çıkarılmak istenen Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti. CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran , Ali Babacan'ın itirafı üzerin 'na tepki gösterdi. İnce, "atılan iftiraların gerekçesi bir bir ortaya çıkıyor" dedi.

Ankara Temsilcisi , canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satıra başları;

AYRILIK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ

Muharrem İnce'nin yapmış olduğu açıklama zaten partiden ayrılma sebeplerinden bir tanesi. İnce, CHP'nin adayının CHP'li birisi veya CHP'nin Genel Başkanı olması gerektiğini söylerken o dönemlerde Abdullah Gül'ün isminin sık sık gündeme gelmesi İnce tarafından da tepkiyle karşılanmıştı bu tepkisinde haklı olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

"SİNSİCE VE SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK..."

Ali Babacan AK Parti üyesiyken böyle bir girişimde bulunması gerçekten siyaseten sinsice bir hareket olarak değerlendirilmeli. O dönem parti içerisinden yapılan bu girişimleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ihanet olarak nitelediğinde muhalefetin hepsi tepkiyle karşılamıştı. Ama geldiğimiz süreçte gördük ki gerçekten sinsice ve sırtından bıçaklayarak hareketler siyaseten de ihanetin tam karşılığı olarak önümüzde duruyor.

"FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ'DA TAMAMLAYAMADIĞI GİRİŞİMİ..."

Bunu bir tesadüf olarak değerlendirmemek gerekiyor çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra 1 yıl sonra referandumuna gidildi. Orada bile bu isimlerin biz Erdoğan'a karşı çalıştığını biliyoruz. İspat edemiyorduk ama bu referanduma karşı olduklarını biliyorduk ama ona rağmen Ali Babacan ve 'nun 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi teklifinin altında imzalarının bulunması bile yönlendirildiklerini ortaya koyuyor. Daha doğrusu FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi belli başlı mihraklar AK Parti'nin içerisinde tekrar denemeye teşebbüs ettiği şeklinde yorumlamak gerekiyor.

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