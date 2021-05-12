Ali Babacan'ın itirafı için çarpıcı değerlendirme: FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi...

"FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ'DA TAMAMLAYAMADIĞI GİRİŞİMİ..."

Bunu bir tesadüf olarak değerlendirmemek gerekiyor çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra 1 yıl sonra 16 Nisan referandumuna gidildi. Orada bile bu isimlerin biz Erdoğan'a karşı çalıştığını biliyoruz. İspat edemiyorduk ama bu referanduma karşı olduklarını biliyorduk ama ona rağmen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi teklifinin altında imzalarının bulunması bile yönlendirildiklerini ortaya koyuyor. Daha doğrusu FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı ve tamamlayamadığı girişimi belli başlı mihraklar AK Parti'nin içerisinde tekrar denemeye teşebbüs ettiği şeklinde yorumlamak gerekiyor.