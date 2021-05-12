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A Haber'de Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kara leke

'de programına konuk olan Milletvekili , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ihanetini yüzü kızarmadan itiraf eden 'a tepki gösterdi. Turan, " tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara kripto derler" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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A Haber'de Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kara leke

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Ali Babacan, 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf etti.

Babacan'ın ihanet itirafından sonra birçok tepki gelirken, A Haber'e katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

A Haberde Ali Babacanın ihanet itirafına sert tepki A HABER'DE ALİ BABACAN'IN İHANET İTİRAFINA SERT TEPKİ

"BUNLARA KRİPTO DERLER"

Bu açıklamalara söyleyecek bir söz bulamadığını söyleyen Turan, "Edebim müsaade etmiyor. Kendim söylemediğim halde yüzüm kızarıyor. İnsan yol yürüdüğü arkadaşlarına nasıl ihanet ettiğini ballandıra ballandıra anlatamaz. Bunlara krtipto derler" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SİYASİ TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞ BİR BEYANDIR"

Ali Babacan'ın açıklamaları için, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır" diyen Turan, "Maalesef üzüntü duyulacak beyandır. Eğer siz ihanet etmek ile yargılanırsanız sizin her zaman ihanet edeceğiniz potansiyele sahip olduğunuz kanaatine varır toplum" şeklinde konuştu.

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