A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrai'in Filistin'de insanlık suçunu işlediğini, soykırım yaptığı söyleyen Kabaktepe, Birleşmiş Milletleri bir an önce Kudüs'e barış gücü göndermesi gerektiği ifade etti.

Kabaktepe canlı yayında İsrail terörüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: İnsanın içini burkan, gözünden yaş döktüren ve sözün bittiği, tükendiği sahneleri izlediğimiz günleri yaşıyoruz. Kudüs, insanlık tarihinin en kadim kentlerinden birisi. Ama insanlık tarihinin en önemli suçlarından birisi de öldürmektir. Maalesef insanlık tarihinin en kadim kentinde insanlığın ilk suçunun işlendiği günleri yaşıyoruz. Ortada bir devlet uygulamasından ziyade terörizm var. Terörize edilmiş bir şekilde, Filistin halkının hem özgürlüklerinin hem ibadet haklarının hem de ibadethaneye karşı yapılan saygısızlıkları hep birlikte izliyoruz. Bir işgal politikasından bahsedilebilir. Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden bir İsrail'den bahsedebiliriz. Filistinlilerin bahçesine, evlerine tasallut olan bir İsrail'den bahsedilebilir. İsrailli yerleşimcilerden değil, İsrailli işgalcilerden bahsedilebilir. Yerleşimci hakikati tam anlamıyla anlatmıyor.

Bir yerde mağduriyet içerisinde gelip de sahipsiz bir araziye yerleşen insanlardan bahsetmiyoruz. Kendi mülkleri olmayan, kendi malları olmayan, kendi hukukları olmayan Filistinli kardeşlerimizin arazilerine zorla gelip gasp ederek devletleşme sürecini yaşayıp bugün de yine aynı şekilde devlet eliyle terörize ederek Filistinlilerin yaşam haklarını ellerinden almaya çalışıyorlar. Ortada bir terör var.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bu konuda bir an evvel karar almalı. BM barış gücü göndermeli.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar;