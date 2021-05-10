Ali Babacan'dan tarihe geçen ilkesizlik! Hem Erdoğan için imza attı hem de muhalefete destek verdi

BABACAN: "GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖBEĞİNDEYDİM

Ali Babacan; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

"GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM"

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.

Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan; "Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması girişimlerini kast ediyorsunuz. Sizce o gün Abdullah Gül neden ortak aday olmalıydı? Neden olamadı?" şeklindeki soruya, "O günkü duruma baktığınızda muhalefet ancak ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta 2018 tam beş yıl kaybetti memlekete" iddiasında bulundu.