Ali Babacan'dan tarihe geçen ilkesizlik! Hem Erdoğan için imza attı hem de muhalefete destek verdi
Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili iken 3 Mayıs 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi. Aynı Ali Babacan, o dönemde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, “Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.
2018'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adayı olması için imza veren Ali Babacan, o dönemde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.
Ali Babacan, "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullandı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ilkesizliğini gözler önüne seriyoruz.
ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI İÇİN 2. SIRADA İMZASI VAR
Ali Babacan'ın; 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken; aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.
BABACAN: "TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM"
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.
Ali Babacan "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabii ki vardım" ifadelerini kullandı.
BABACAN: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını sundu.
Söz konusu dilekçede; "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde ilişik listede imzaları bulunan milletvekillerimizce grubumuz tarafından aday gösterilmesi arz ve teklif ederiz" denildi.
O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi.
BABACAN: "GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖBEĞİNDEYDİM
Ali Babacan; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.
"GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM"
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.
Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan; "Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması girişimlerini kast ediyorsunuz. Sizce o gün Abdullah Gül neden ortak aday olmalıydı? Neden olamadı?" şeklindeki soruya, "O günkü duruma baktığınızda muhalefet ancak ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta 2018 tam beş yıl kaybetti memlekete" iddiasında bulundu.
"İSİMLER BELLİ. ÇOK ŞAPMAYALIM"
Ali Babacan, "Neden olmadı?" sorusuna, "Çünkü o günkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken ki, o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunu teklif ettiler. (Abdullah Gül) Sayın Gül'e.." şeklinde cevap verdi.
Ali Babacan, "Kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.
"ABDULLAH GÜL'ÜN TEKLİF EDİLDİĞİ ORTAMDA VARDIM"
Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım. Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir-iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi ortak bir adaylık değil. O başka model. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, siz de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi" iddiasında bulundu.
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