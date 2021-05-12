Gazze’de İsrail terörü sürüyor! Saldırılarda evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim A Haber’de: Güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı
Son dakika haberi... Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu. Tüm gelişmeleri dün İsrail tarafından evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim, A Haber canlı yayınında bağlanarak anlattı. Naim, "Bombalamaları durmaksızın devam ediyor ve Gazze’de artık ne yazık ki hiç kimse için güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı." dedi.
İsrail gazze'de sivil yerleşimleri vuruyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu. Tüm gelişmeleri dün İsrail tarafından evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim, A Haber canlı yayınında bağlanarak anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"150 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ"
Gazze'de son 24 saattir yaşananların bambaşka bir tehlikeli boyuta ulaşmış durumda. Saldırılar devam ediyor. Aileler çok zarar gördü. Ne yazık ki 150 genç hayatını kaybetti. Kadınlar ve çocuklar çok ciddi zarar görüyor. Bombalamaları durmaksızın devam ediyor ve Gazze'de artık ne yazık ki hiç kimse için güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı.
YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Benim yaşadığım yer yüksek bir bina burayı bir roket vurdu ve daha önceden bir uyarı yapılmaksızın bu bina boşaltılmaksızın böyle bir saldırı yaşandı. Kimsenin evini boşaltacak vakti olmadı ve bu olay yaşandığında eşimi ve çocuklarımı kaptığım gibi uzaklaştık buradan. Birkaç saat boyunca bu olaylar da devam etti ve bu olay zaten sadece bizim binamızla da sınırlı değil son 24 saattir böylesi bombardıman altında kalan pek çok bina var.
Gazze uluslararası yardımlara muhtaç durumda.
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