Gazze’de İsrail terörü sürüyor! Saldırılarda evi yıkılan eski Sağlık Bakanı Basem Naim A Haber’de: Güvenli diyebileceğimiz bir yer kalmadı

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Benim yaşadığım yer yüksek bir bina burayı bir roket vurdu ve daha önceden bir uyarı yapılmaksızın bu bina boşaltılmaksızın böyle bir saldırı yaşandı. Kimsenin evini boşaltacak vakti olmadı ve bu olay yaşandığında eşimi ve çocuklarımı kaptığım gibi uzaklaştık buradan. Birkaç saat boyunca bu olaylar da devam etti ve bu olay zaten sadece bizim binamızla da sınırlı değil son 24 saattir böylesi bombardıman altında kalan pek çok bina var.