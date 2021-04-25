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MSB'den son dakika açıklaması: Kandil'de 4 hedef vuruldu!

(MSB) "Pençe operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alınmıştır." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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MSB'den son dakika açıklaması: Kandil'de 4 hedef vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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