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Son dakika: Komandolar Kuzey Irak'ta! PKK’ya sınır ötesinde darbe! İşte bölgeden sıcak görüntüler

A Haber
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Giriş: 25.04.2021 09:58
Güncelleme:25.04.2021 10:23
Son dakika haberi... Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Sabaha kadar hangi gelişmeler oldu? Detayları sıcak bölgeden A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Komandolar Kuzey Irakta! Sıcak görüntüler KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA! SICAK GÖRÜNTÜLER
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