- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Komandolar Kuzey Irak'ta! PKK’ya sınır ötesinde darbe! İşte bölgeden sıcak görüntüler
Son dakika haberi... Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Sabaha kadar hangi gelişmeler oldu? Detayları sıcak bölgeden A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.