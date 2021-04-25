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Son dakika: Komandolar Kuzey Irak'ta! PKK’ya sınır ötesinde darbe! İşte bölgeden sıcak görüntüler

Son dakika haberi... Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Sabaha kadar hangi gelişmeler oldu? Detayları sıcak bölgeden muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Son dakika: Komandolar Kuzey Irak'ta! PKK’ya sınır ötesinde darbe! İşte bölgeden sıcak görüntüler

Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Sabaha kadar hangi gelişmeler oldu? Detayları sıcak bölgeden muhabiri aktardı.

bölgesindeki 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı. 400 hedef kara, 60 hedef hava kuvvetleriyle vuruluyor.

Bölgede yoğun bir askeri hareketlilik var. Bölgeye helikopterleri sevk edildi. Sıcak görüntüler A Haber canlı yayınına yansıdı.

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