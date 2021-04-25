Son dakika: Komandolar Kuzey Irak'ta! PKK’ya sınır ötesinde darbe! İşte bölgeden sıcak görüntüler

Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Sabaha kadar hangi gelişmeler oldu? Detayları sıcak bölgeden A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.