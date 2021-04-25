ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirasına çarpıcı değerlendirme: Ermeni tarafına verilen seçim rüşvetidir!

ABD Başkanı Joe Biden neden "soykırım" dedi? ABD Başkanı Biden'ın '1915' açıklaması ilişkileri nasıl etkiler? Türk-ABD ilişkilerini ne bekliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan, "Biden ve ekibinin yaptığı siyasi polemik ve Ermeni tarafına verilen seçim rüşvetidir!" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN