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ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirasına çarpıcı değerlendirme: Ermeni tarafına verilen seçim rüşvetidir!

A Haber
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Giriş: 25.04.2021 12:00
Güncelleme:25.04.2021 12:22
ABD Başkanı Joe Biden neden "soykırım" dedi? ABD Başkanı Biden'ın '1915' açıklaması ilişkileri nasıl etkiler? Türk-ABD ilişkilerini ne bekliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan, "Biden ve ekibinin yaptığı siyasi polemik ve Ermeni tarafına verilen seçim rüşvetidir!" ifadelerini kullandı.
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