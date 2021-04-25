ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Türkiye'yi sıkıştırma çabası

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Kuzey Irak'a "Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım" operasyonu ne durumda? Terör yuvalarının hedef alındığı metina neden önemli? Operasyon neden şimdi yapıldı? Operasyonun hedefi ne? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Güçlüer, "Nereye girmişse ABD hiçbir zaman medeniyet değil kan ve gözyaşı getirmiştir. Şu an dünya bunun acısını çekiyor." dedi.

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