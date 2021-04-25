25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Türkiye'yi sıkıştırma çabası

ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Türkiye'yi sıkıştırma çabası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2021 10:36
Güncelleme:25.04.2021 11:08
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Kuzey Irak'a "Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım" operasyonu ne durumda? Terör yuvalarının hedef alındığı metina neden önemli? Operasyon neden şimdi yapıldı? Operasyonun hedefi ne? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Güçlüer, "Nereye girmişse ABD hiçbir zaman medeniyet değil kan ve gözyaşı getirmiştir. Şu an dünya bunun acısını çekiyor." dedi.
Perde arkasını A Haberde anlattı PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Komandolar Kuzey Irak'ta! Sıcak görüntüler
Komandolar Kuzey Irak'ta! Sıcak görüntüler
Hatay'da feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı
Mesele sadece Rektör değilmiş!
Mesele sadece Rektör değilmiş!
Soykırım diyen ABD'nin kararttığı hayatlar
"Soykırım" diyen ABD'nin kararttığı hayatlar
Tap kapanma gündemde
Tap kapanma gündemde
Dünyayı kurtaran adam ve dönüm noktası
Dünyayı kurtaran adam ve dönüm noktası
ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız
ASALA ve JCAG'ın şehit ettiği diplomatlarımız
Kripto tosuncukun abisi de gözaltında!
"Kripto tosuncuk"un abisi de gözaltında!
MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu!
MSB: Kandil'de 4 hedef vuruldu!
Osmanlı arşivlerinde 1915 olayları! İşte belgeler...
Osmanlı arşivlerinde 1915 olayları! İşte belgeler...
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı
Daha Fazla Video Göster