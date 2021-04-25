1915’te ne oldu? ABD Başkanı Joe Biden neden "soykırım" iftirasına sarıldı? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: ABD'de kendi sonunu getirecek

ABD Başkanı Joe Biden, tarihi yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” iftirasında bulundu. Peki 1915’te ne oldu? Neler yaşandı? ABD’nin sorumluluğu neydi? Tarihçi Prof. Dr. Haluk Selvi ve Emekli Albay İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Haluk Selvi, "Biden’ın açıklamaları ABD’de kendi sonunu getirecek!" dedi. Emekli Albay İbrahim Keleş ise Metina'nın neden önemli olduğunu anlattı. Keleş, "Sınırımızın çok yakınında ve Metina’da PKK, personel yetiştiriyor!" ifadelerini kullandı.

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