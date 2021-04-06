Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı
Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiride imzası bulunanlardan biri de emekli oramiral Bülent Bostanoğlu'ydu. Milli iradeyi hedef alan o bildiriye imza atan Bostanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sivil halk tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriye imza atanlardan biri de Bülent Bostanoğlu'ydu.
Milli iradeyi hedef alan bildiride imzası bulunan oramiral Bülent Bostanoğlu ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan o günün deniz kuvvetleri komutanı Bostanoğlu Ataköy Karakolu'na sığınmıştı.
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Ancak ne yaman çelişkidir ki 15 Temmuz'da kendisini FETÖ'cü darbecilerden kurtaran halkın iradesini hedef alan bildiride Bülent Bostanoğlu'nun imzası da vardı.