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Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı

Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiride imzası bulunanlardan biri de emekli oramiral Bülent Bostanoğlu'ydu. Milli iradeyi hedef alan o bildiriye imza atan Bostanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sivil halk tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Bildiriye imza atan komutanlardan Bülent Bostanoğlu'nu 15 Temmuz'da halk kurtarmıştı! Halkın iradesini hedef aldı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriye imza atanlardan biri de Bülent Bostanoğlu'ydu.

Milli iradeyi hedef alan bildiride imzası bulunan oramiral Bülent Bostanoğlu ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan o günün deniz kuvvetleri komutanı Bostanoğlu Ataköy Karakolu'na sığınmıştı.

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