AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net bir şekilde ifade ettiği üzere bu gerçekten çok net bir darbe çağrışımıdır ve adeta bir darbe kışkırtmasına yönelik girişimdir. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli konuya ilişkin çok net bir şekilde görüşlerini ifade ettiler.