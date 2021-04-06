Darbe imalı bildirinin hedefi ne? A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmeler: Bu bir darbe girişimidir!
Son dakika haberi... Darbe imalı bildirinin asıl hedefi ne? CHP emekli amirallerin yayınladığı bildirinin neresinde? Amirallerin siyasi ayağı CHP mi? Darbe imalı bildirinin arka planında ne var? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin arkasında kimler var? Darbe imalı bildirinin asıl hedefi ne? CHP emekli amirallerin yayınladığı bildirinin neresinde? Amirallerin siyasi ayağı CHP mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net bir şekilde ifade ettiği üzere bu gerçekten çok net bir darbe çağrışımıdır ve adeta bir darbe kışkırtmasına yönelik girişimdir. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli konuya ilişkin çok net bir şekilde görüşlerini ifade ettiler.
"BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"
Konu gerçekten çok net ve çok anlaşılır. Daha önceden de zaman zaman yaşadığımız üzere demokratik yollardan ümidini kesenlerin veya demokratik yollarla muvaffak olamayacağını düşünenlerin tevessül ettiği bir darbe çağrışımıdır, bir darbe girişimidir. Bir muhtıra girişimidir, bir muhtıra çağrışımıdır. Bu çok açık ve net.
TSK'nın moralini zedeleyecek bir çalışmadır. Yapılan işin iyi niyetli görülmesi mümkün değil.