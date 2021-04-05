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Kim bu emekli amiraller? Nazif Karaman A Haber'de tek tek açıkladı

Haber Müdürü A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında darbe imasında bulunan skandal bildiriye imza atan emekli amirallerin geçmişte neler yaşadıklarını ve kim olduklarını açıkladı. İşte Türkiye'nin tepkisini çeken o isimler...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Kim bu emekli amiraller? Nazif Karaman A Haber'de tek tek açıkladı

A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Haber Müdürü darbe imasında bulunan bildiriye imza atan emekli amirallere dair geniş bilgi verdi.

İŞTE O İSİMLER...

BÜLENT BOSTANOĞLU

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yeşilköy'deki Çınar Otel'de düğündeydi. O gece Deniz Kuvvetleri'nin başında olmasına rağmen rehin alınmayan tek kuvvet komutaydı.

TÜRKER ERTÜRK

Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi laik yapısının bilinmesinden dolayı destekler nitelikte sözler sarf etti. Oda TV'ye yakınlığı ile biliniyor.

RAMAZAN CEM GÜRDENİZ

Balyoz davasının sanıklarından birisi. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele başlatmasaydı halen FETÖ kumpası sonucu cezaevindeydi.

DENİZ CORA

Balyoz ve Ergenekon davaları kapsamında yargılandı. 17/25 sonrası beraat eden amiraller arasında yer aldı.

ERGUN MENGİ

2007'de emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar çalışan Mengi, 'de yönetici olarak çalışıyor. Ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.

IŞIK BİREN

12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı.Darbenden yıllar sonra "12 Eylül gerçekleşmeseydi dış müdahale olacaktı." dedi.

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