Kim bu emekli amiraller? Nazif Karaman A Haber'de tek tek açıkladı
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında darbe imasında bulunan skandal bildiriye imza atan emekli amirallerin geçmişte neler yaşadıklarını ve kim olduklarını açıkladı. İşte Türkiye'nin tepkisini çeken o isimler...
A Haber ekranlarından yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman darbe imasında bulunan bildiriye imza atan emekli amirallere dair geniş bilgi verdi.
İŞTE O İSİMLER...
BÜLENT BOSTANOĞLU
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yeşilköy'deki Çınar Otel'de düğündeydi. O gece Deniz Kuvvetleri'nin başında olmasına rağmen rehin alınmayan tek kuvvet komutaydı.
TÜRKER ERTÜRK
Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi laik yapısının bilinmesinden dolayı destekler nitelikte sözler sarf etti. Oda TV'ye yakınlığı ile biliniyor.
RAMAZAN CEM GÜRDENİZ
Balyoz davasının sanıklarından birisi. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele başlatmasaydı halen FETÖ kumpası sonucu cezaevindeydi.
DENİZ CORA
Balyoz ve Ergenekon davaları kapsamında yargılandı. 17/25 sonrası beraat eden amiraller arasında yer aldı.
ERGUN MENGİ
2007'de emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar çalışan Mengi, İYİ Parti'de yönetici olarak çalışıyor. Ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.
IŞIK BİREN
12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı.Darbenden yıllar sonra "12 Eylül gerçekleşmeseydi dış müdahale olacaktı." dedi.
MESUT ÖZEL
15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu komutanıydı.